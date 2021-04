Processo a Salvini: Letta si scusa per la foto con la felpa dell’ong Open Arms

Il leader della Lega ha detto che Letta "si è scusato" via WhatsApp. Salvini domani in aula a Palermo per il processo sui ritardi nello sbarco di 147 migranti soccorsi dall’ong spagnola nell’agosto del 2019.

Ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, aveva riferito dall’incontro avuto con il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, pubblicando sui propri profili social una foto che lo ritraeva con indosso la felpa dell’ong.

Immediata la critica, via social, di Matteo Salvini, che aveva ricordato di essere a processo a Palermo “proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms”.

Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi il PD riceve questi “signori” con tutti gli onori. Non ho parole, lascio a voi ogni commento, il tempo è galantuomo. pic.twitter.com/H2I2sK4gOA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 15, 2021

Le scuse di Letta​

Oggi parlando alla stampa dopo una visita a un centro vaccinale di Milano, Salvini è tornato sulla vicenda: "Un segretario di un partito che è al governo con me, che a 48 ore da un processo che mi fa rischiare il rinvio a giudizio, si mette la felpa dell'organizzazione che mi vuole portare in galera, buona educazione non è”.

"Ho avuto modo di scriverlo a Letta, via WhatsApp, e lui si è scusato via WhatsApp, però certe cose se le pensi prima di farle è meglio. Comunque non penso che il giudice deciderà in base alle felpe di Letta”, ha aggiunto.

L’incontro era stato criticato anche dalla leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni:

Il processo a Palermo

Sabato 17 aprile è in agenda una nuova udienza a Palermo dopo che il mese scorso il capo della Procura, Francesco Lo Voi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Salvini per il caso Open Arms.

In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, questa volta per il caso della nave Ong spagnola Open Arms.

Serve molta pazienza, ma sono sostenuto, oltre che dall’affetto di tanti, dalla ferma convinzione... pic.twitter.com/G8sxtMOSnp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 16, 2021

Il processo a Catania

La scorsa settimana, il pm di Catania, Andrea Bonomo, ha chiesto il non luogo a procedere contro Salvini per il ritardo dello sbarco dei 131 migranti a bordo della nave Gregoretti, nel luglio del 2019, dichiarando che "non fu sequestro di persona".