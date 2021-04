Nuova truffa sms che ruba i dati degli utenti: "Il tuo pacco sta arrivando"

L'ennesimo tentativo di truffa degli hacker informatici è tramite un messaggio che indicherebbe l'arrivo di un pacco presso l'utente. Tuttavia il link all'interno del messaggio è in realtà una chiave d’accesso ai dati sensibili contenuti nel cellulare.

In un periodo in cui sempre più spesso i cittadini fanno acquisti online, è maggiore anche il rischio di cadere nelle truffe che hanno come obiettivo quello di sottrarre i dati sensibili degli abbonati.

L'ultima truffa riguarda un sms che annuncia la consegna di un pacco alla persona che lo riceve:

Il messaggio contiene un link da aprire

A questo link in realtà è una chiave d’accesso ai dati sensibili contenuti nel cellulare

Il link infatti riporta a una pagina che invita a effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo: è così che i pirati informatici accedono alle informazioni personali degli utenti.

Mi sono arrivati due messaggi da due numeri diversi che dicono "il tuo pacco sta arrivando" con un link è palesemente una truffa fortuna che non mi doveva arrivare nulla perché magari cretina se avevo un pacco in giro ci cliccavo sopra e mi hackeravano il mondo pic.twitter.com/G0rFpD6i0W — A; 🦂🕸️ (@dontpanicyet_) April 12, 2021

L'unico consiglio da seguire in questo caso è quello di non aprire il collegamento ipertestuale contenuto all'interno del messaggio.

Nei giorni scorsi un'altra truffa circolante su Whatsapp invitava gli utenti ad aprire un link che conteneva, secondo il messaggio, un regalo da parte del colosso e-commerce Amazon.