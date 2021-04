Covid Italia, cabina di regia: "Dal 26 aprile arrivano le zone gialle rinforzate"

Dal 26 aprile in Italia ritorneranno le zone gialle, con un "giallo rafforzato" che coinciderà anche con la riapertura delle attività di ristorazione, sportive e legate al mondo dlelo spettacolo.

Gli allentamenti, tuttavia, riguarderanno soltanto le aree a basso contagio da Covid-19 e gli spazi all'aperto.

Lo riferiscono i media citando fonti di governo alla conclusione della cabina di regia convocata da Mario Draghi a Palazzo Chigi per decidere sulle nuove misure restrittive.

Dati in miglioramento

Nella mattinata odierna sono stati resi anche noti i dati relativi all'andamento della pandemia in Italia. L'indice dell'Rt nazionale è sceso ancora, passando dallo 0,92 della scorsa settimana ad un leggermente inferiore 0,85.

Continua a calare anche l'incidenza di Covid-19, che si attesta a 182 nuovi casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 185 della settimana precedente.

Non accenna a rallentare invece la pressione sulle terapie intensive e i reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica sia in terapia intensiva (39% rispetto alla soglia di allarme fissata al 30%) che in area medica (41% contro il 40% della soglia critica), che tuttavia per la prima settimana mostrano segnali di una lieve diminuzione.

Resta alto, poi, il numero di Regioni o province autonome con un tasso di occupazione in intensiva e aree mediche sopra soglia (14 contro le 15 della settimana precedente).