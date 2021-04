Tir in bilico su un tetto, incredibile incidente in Sicilia - foto

Una scena surreale: un camion che pende dal tetto. Non è uno scherzo, ma è una foto pubblicata questa mattina sull'account Twitter dei Vigili del Fuoco. Il loro intervento si è reso necessario a Caccamo, in provincia di Palermo, dove si è verificato l'incredibile incidente.

Forse a causa di una pendenza molto ripida o di una manovra azzardata, il tir è finito sul tetto di un magazzino, minacciosamente in bilico su un condominio. Sei famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case per evacuare la struttura, finché l'autoarticolato non verrà rimosso.

Intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Caccamo (PA) per una motrice con rimorchio rimasta in bilico sopra un terrazzamento: evacuata l'area di lavoro, in corso il recupero del mezzo pesante con due autogru [#16aprile 10:20] pic.twitter.com/vOLEghSST1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 16, 2021

​Una mattinata da non dimenticare

"Abbiamo sentito un forte boato - dicono i residenti - verso le 8.30. Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. È una mattinata che non dimenticheremo mai", hanno detto i residenti alla stampa locale.

In base a quanto riferito dai Vigili del Fuoco, nell'intervento di messa in sicurezza sono state impiegate due autogru. Restano da accertare le cause dell'incredibile incidente.