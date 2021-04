Compleanno di Benedetto XVI, il Papa emerito compie 94 anni

E' una data speciale per il Papa emerito Benedetto XVI: nato in Baviera il 16 aprile 1927, Joseph Ratzinger oggi compie 94 anni. Il Pontefice emerito trascorrerà la giornata nella riservatezza nel monastero Mater Ecclesiae, dove vive da quando nel febbraio 2013 ha lasciato il Vaticano, accudito dalle Memores Domini e accompagnato dal suo segretario particolare, l'arcivescovo Georg Gänswein.

E' il primo compleanno senza il fratello Georg, morto lo scorso 1 luglio 2020 all'età di 97 anni. Per porgere l'estremo saluto al fratello a cui era particolarmente legato, Benedetto XVI aveva intrapreso un faticoso viaggio per Ratisbona.

Non mancheranno gli auguri di Papa Francesco, a conferma del rapporto sereno fra i due pontefici. Solo due settimane fa Benedetto XVI ha rilasciato una dichiarazione fa al settimanale cattolico tedesco Die Tagepost, per esprimere la sua gratitudine per l’Anno di san Giuseppe indetto da Francesco e per la Lettera apostolica Patris corde.