Letta incontra il fondatore di Open Arms, Salvini: “Io a processo per loro. Non ho parole”

Enrico Letta ha incontrato oggi a Roma il fondatore dell’ong spagnola Open Arms, da anni impegnata nelle operazioni di salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo. E’ stato lo stesso Letta a riferire dell’incontro, pubblicando sui social una foto che lo ritrae con indosso la felpa dell’ong, accanto a Camps.

È venuto a trovarmi ⁦@campsoscar⁩, il fondatore di ⁦@openarms_fund⁩. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni, e anche qualche elemento di speranza. pic.twitter.com/4PkD10I76U — Enrico Letta (@EnricoLetta) April 15, 2021

L'ong ha detto di aver avuto con Letta "una discussione aperta e costruttiva, con al centro i diritti e la vita di migliaia di persone vulnerabili in cerca di protezione".

​Il commento di Salvini è arrivato sempre sui social:

Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi il PD riceve questi “signori” con tutti gli onori. Non ho parole, lascio a voi ogni commento, il tempo è galantuomo. pic.twitter.com/H2I2sK4gOA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 15, 2021

I processi di Salvini a Palermo e a Catania

Il mese scorso il capo della Procura di Palermo, Francesco Lo Voi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Salvini per il caso Open Arms.

Sabato scorso, invece, il pm di Catania, Andrea Bonomo, ha chiesto il non luogo a procedere per il ritardo dello sbarco dei 131 migranti a bordo della nave Gregoretti nel luglio del 2019, dichiarando che "non fu sequestro di persona".