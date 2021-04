Bollettino di oggi: 16.168 contagi, 469 morti e 20.251 guariti

Secondo gli ultimi dati, nel Paese 13.715.713 sono le dosi somministrate di vaccino, mentre 4.091.366 persone hanno completato la vaccinazione con la seconda iniezione del siero anti-Covid.

Dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid sono stati 3.809.193.

Nell'ultimo giorno a 20.251 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, 2.091 in più di ieri. Il numero totale dei guariti arriva a 3.178.976.

Le vittime del coronavirus registrate oggi sono state 469, 7 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute 115.557 persone.

© Foto : CC-BY-NC-SA 3.0 IT / Ufficio Stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri / Antonio Morlupi In Italia arrivano nuove dosi di Pfizer

Ad oggi in Italia ci sono 514.660 persone positive al coronavirus, 4.560 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 484.801 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare. Nelle terapie intensive si trovano 3.490 pazienti, 36 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 26.369, 583 in meno di ventiquattro ore fa.

Tra i 16.168 nuovi casi rilevati oggi, la Campania è la regione che ne ha di più con 2.212, seguita dalla Lombardia con 2.153. Sopra mille si trovano Sicilia, Puglia, Piemonte, Lazio, Toscana e Veneto. I nuovi contagi sono stati a tre cifre nelle altre regioni, tranne che nella Provincia Autonoma di Bolzano (53), Valle d'Aosta (60) e Molise (45)

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 334.766 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 4,8%, in crescita dello 0,4% rispetto a ieri.