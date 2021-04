Alle porte di Bari trovati oltre 10 kg di sostanze stupefacenti in un terreno incolto

6,5 chili di cocaina e 4 chili di hashish erano nascosti in un contenitore in plastica incastonato in un muretto a secco in un terreno nel comune di Sannicandro di Bari. Gli investigatori cercano di determinare il clan che aveva nascosto la droga.

Cocaina e hashish confezionati in panetti sono stati trovati nascosti in un contenitore in plastica tra un muretto a secco all'interno di un terreno incolto nel comune di Sannicandro di Bari, segnala Repubblica.

La scoperta della squadra mobile con l'aiuto delle unità cinofile arriva dopo che le forze dell'ordine si erano insospettite per un insolito via vai di auto registrato nei giorni scorsi.

Oltre agli stupefacenti, sono state trovate alcune dosi di marijuana, una macchina sigillante per sottovuoti, numerose bustine per il confezionamento delle dosi di droga, una bilancia di precisione, altro materiale per il confezionamento, così come 30 proiettili di calibro 7,62x39.

Ora gli investigatori sono impegnati a determinare il clan a cui apparteneva la droga rinvenuta.