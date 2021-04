Biologa Gallavotti spiega i rischi di AstraZeneca e J&J: bassi e benefici rilevanti

Partecipando alla trasmissione televisiva “Dimartedì” su La7, la biologa Barbara Gallavotti ha fatto un po’ di chiarezza sulla presunta pericolosità del vaccino AstraZeneca e del vaccino Johnson & Johnson, accomunati dalla stessa tecnologia farmacologica per l’immunizzazione del paziente che riceve il farmaco.

“In un numero molto piccolo di persone che si erano vaccinate con AstraZeneca, si sono manifestate, qualche giorno dopo dalla prima dose, delle forme di trombosi rarissime, caratterizzate tra l’altro da una forte carenza di piastrine. Non si tratta però di trombosi comuni, che, a prescindere del Covid, in Italia ammontano a circa 166 al giorno. Parliamo di trombosi rare che a volte, per esempio, sono connesse a trattamenti con eparina”, ha spiegato la scienziata.

La biologa ha aggiunto che l’Ema ha analizzato gli 86 casi che le sono stati segnalati in tutta Europa e ha appurato che su 25 milioni di persone vaccinate, i casi di trombosi sono uno ogni 300 mila.

Di questi 86 casi di trombosi, 62 si sono verificati a livello del cervello e ulteriori 24 a livello dell’addome, di questi soltanto 18 hanno avuto un esito fatale, ovvero un solo caso ogni milione e 400 mila vaccinati.

“Quindi, sono casi molto rari”, ha affermato la biologa.

Intanto in Italia in molti rifiutano il vaccino AstraZeneca, come ha riferito oggi il direttore generale al Welfare in Lombardia, Pavesi.

Mentre in Germania agli under 60 verrà consigliato di ricevere come seconda dose il vaccino Pfizer o Moderna, se come prima dose hanno ricevuto AstraZeneca e in Danimarca hanno sospeso permanentemente il vaccino AstraZeneca.