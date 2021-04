In Italia arrivano nuove dosi di Pfizer

Mentre in Italia arriva un nuovo carico del vaccino Pfizer, la Fda statunitense rende noto che questo vaccino e il vaccino Moderna, garantirebbero una copertura fino a nove mesi.

In Italia giunge la nuova fornitura di fiale del vaccino Pfizer da Lipsia, e che saranno scortate nelle Regioni dalla Polizia di Stato per garantire che giungano a destinazione senza intoppi. Dall’hub di raccolta dei vaccini a Pratica di Mare, i vari carichi sono quindi partiti scortati per raggiungere i centri vaccinali regionali.

Questa settimana sono attesi circa 2,2 milioni di dosi di vaccini e la casa farmaceutica Pfizer è tra i maggiori fornitori.

Pfizer e Moderna proteggono

almeno nove mesi

Nel frattempo dagli Stati Uniti d’America giunge la notizia di uno studio realizzato dalla Food and Drug Administration (Fda), secondo il quale i vaccinile persone per un periodo dicontro la Covid-19.

A dichiararlo il direttore delle ricerche delle analisi biologiche della Fda, Peter Marks, durante la sua partecipazione all’evento dell’American medical association.

Recenti altri studi hanno provato una durata fino a sei mesi dei vaccini a mRNA, ma la FDA crede che la copertura possa durare almeno nove mesi.

“Ogni mese che passa accumuliamo più dati e certezze”, ha riferito il capo ricercatore della Fda.

Lo studio vuol capire quanto tempo dura l’immunità per meglio tutelare le fasce della popolazione anziana, quella più esposta al coronavirus.