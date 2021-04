Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani, proseguirà le cure a casa

Sta per finire l'incubo Covid per Daniele De Rossi, rimasto contagiato dal coronavirus nel focolaio della nazionale nella prima esperienza da collaboratore del ct azzurro Roberto Mancini.

Secondo i medici, le condizioni dell'ex bandiera della Roma e dell'Italia sono nettamente migliorate, pertanto può proseguire le cure in autoisolamento domiciliare.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il tampone di De Rossi è ancora positivo, tuttavia non ha più la febbre e la tosse è attenuata.

A segnalare il ricovero allo Spallanzani era stato lo stesso ex calciatore, i cui sintomi della malattia erano lentamente peggiorati, fino ad un "mancamento". Una volta ricoverato, i medici hanno scoperto una polmonite bilaterale, fortunatamente non eccessivamente progredita. In ogni caso le cure dei medici hanno evitato il peggio, come sottolineato dallo stesso De Rossi.