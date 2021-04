Vaccini, Speranza su J&J: "Faremo valutazioni, ma è da usare"

Proprio nel giorno in cui era previsto l'arrivo delle prime dosi del vaccino, questo è stato sospeso negli Stati Uniti. Valutazioni sul suo uso in Italia verranno fatte nei prossimi giorni.

Il Ministro della Salute si è pronunciato sul vaccino anti-Covid Johnson&Johnson, la cui somministrazione negli USA è stata sospesa dall’Fda.

Speranza ha dichiarato a 'Porta a Porta' che “abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati, con l’Agenzia italiana del farmaco, chiaramente siamo in collegamento con l’agenzia europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali e definitive quale sarò la strada migliore”.

“Ma io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è un vaccino importante”, ha detto.

"Il nostro auspicio è quello di sciogliere tutti i nodi", ha aggiunto il Ministro.

La decisione delle autorità americane per la sospensione precauzionale del vaccino è dovuta a casi di trombosi avvenuti in 6 persone che vi erano state sottoposte. In seguita una persona di 6 è morta, mentre un'altra è in condizioni critiche.

A seguito di ciò la multinazionale americana ha anche deciso di rinviare l'uso del suo vaccino in Europa.

Intanto oggi ne era previsto l'arrivo in Italia di 184 mila dosi.