Bollettino di oggi: 13.447 contagi, 476 morti e 18.160 guariti

13.377.145 sono le dosi del vaccino somministrate fino ad ora, mentre il numero delle persone che hanno ricevuto entrambe le dosi e completato la vaccinazione ha raggiunto la quota 4 milioni, arrivando a 4.018.236.

Con i nuovi dati di oggi, il numero complessivo di casi di Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 3.793.033.

Nell'ultimo giorno a 18.160 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, 150 in più di ieri. Il numero totale dei guariti arriva a 3.158.725.

Le vittime del coronavirus nell'arco delle ultime ventiquattro ore sono state 476, in aumento 118 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono morte 115.088 persone.

Al momento in Italia ci sono 519.220 persone col coronavirus nel corpo, 5.197 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 488.742 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare. Nelle terapie intensive si trovano 3.526 pazienti, 67 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 26.952, 377 in meno di ventiquattro ore fa.

Tra i 13.447 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 1.975, seguita da Campania, Sicilia, Puglia, Lazio e Piemonte, tutti con oltre mille casi. I nuovi contagi sono stati a tre cifre nelle altre regioni, tranne che nella Provincia Autonoma di Bolzano (87), Valle d'Aosta (48) e Molise, quest'ultima unica regione covid-free in base ai dati del bollettino.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 304.990 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 4,4%, in calo di 0,7 punti percentuali rispetto a ieri.