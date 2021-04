Genazzani (Ema): Immunità entro settembre se arrivano le dosi. J&J possibile richiamo

Per il Johnson & Johnson non è detto che si somministri una sola dose, al momento sono in corso degli studi sulla durata. Per quanto riguarda l'immunità di gregge, settembre è data plausibile.

“Se AstraZeneca, Pfizer, Moderna e J&J riusciranno a mantenere le quote e le dosi che sostengono di poter produrre, credo che il piano del presidente del Consiglio Mario Draghi possa essere un successo.

tra giugno e settembre raggiungeremo l'immunità di gregge

Inclusa la bella stagione che sta arrivando, può essere che”, lo sostiene Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use dell’Ema, parlando a 'Buongiorno' , su Sky TG24.

Per quanto riguarda il vaccino monodose Johnson & Johnson, Genazzani riferisce che una seconda dose di richiamo non è esclusa al momento, perché non è nota la durata della sua copertura.

“Non metterei troppo accento sul fatto che J&J sia un vaccino monodose. Al momento è stato studiato come vaccino di cui si dà una singola dose e sappiamo che dà una protezione 14 giorni dopo la somministrazione”, afferma Genazzani che poi aggiunge:

“Non sappiamo quanto duri (la copertura, ndr), potrebbe benissimo essere che serva un richiamo in seguito, ci sono degli studi che lo stanno valutando. Intanto possiamo cominciare a vaccinare però”.

Richiami a 42 giorni

Genazzani discute anche del richiamo per i vaccini Pfizer e Moderna, egli afferma che la norma dovrebbe essere il richiamo a 21 e 28 giorni come stabilito in origine, perché sono “quelli ottimali” e “perché su quelli abbiamo dei dati”.

E sul richiamo a 42 giorni invece afferma:

“Ci sono anche pazienti che sono stati trattati a 42 giorni. Dal punto di vista scientifico non penso che arrivare a 42 giorni tra due dosaggi debba diventare la norma, ma credo che sia possibile”.

L’Italia ha deciso in questi giorni di passare alla modalità di somministrazione a 42 giorni per garantirsi una maggiore scorta di vaccini da somministrare alla popolazione.

Tuttavia in settimana sono attese oltre 2,2 milioni di dosi dei vari vaccini autorizzati dall’Ema in questi mesi.