Allerta maltempo: 9 regioni a rischio neve, grandine, allagamenti e frane

Allerta gialla per il maltempo in 9 regioni, precipitazioni e temporali su gran parte della Penisola. Si raccomanda prudenza e un controllo costante delle notizie meteo nelle zone più a rischio.

Previsto maltempo per almeno 9 regioni italiane, dopo il calo delle temperature della settimana scorsa. Su Piemonte, Liguria e sulle Isole previsto il sole, nonostante le temperature rimangano ancora basse per il periodo di aprile.

Allerta particolare per Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Basilicata.

Freddo, pioggia battente e fitte nevicate a Livigno (Sondrio) e sulle montagne in quota sopra i 1500 metri. Valtellina e Valchiavenna pronte a tornare a un clima più invernale, si aspetta di toccare temperature negative.

Grandine a Lucca sul centro urbano e sulle storiche Mura. Frane e allagamenti in Lucchesia a causa dei forti temporali che si sono abbattuti sulla zona.

Situazione complessa nella Mediavalle, con smottamenti a Villa Basilica dovuti alle piogge e la caduta di una carreggiata sulla strada provinciale 55, all'altezza dell'abitato di Pracando. Un'altra frana sulla strada provinciale Lodovica all'altezza di Valdottavo.

Gelate storiche su tutto lo stivale, con pesanti danni a vigneti, frutteti, ortaggi, seminativi, mandorleti e fiori, e si teme che molti raccolti vengano compromessi, in parte o totalmente.

Per l'Abruzzo, doppio danno agli stabilimenti balneari, già in crisi per le restrizioni da coronavirus, ora invece fermati dal freddo e dal maltempo.