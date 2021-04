Bollettino di oggi: 9.789 contagiati, 358 morti e 18.010 guariti

13.125.458 sono le dosi somministrate fino ad ora in Italia, mentre 3.952.644 persone hanno completato la vaccinazione, ricevendo due dosi.

Con i nuovi dati odierni, il numero complessivo di casi di Covid dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 3.779.594.

Nell'ultimo giorno a 18.010 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, oltre 2.500 in più di ieri. Il numero totale dei guariti arriva a 3.140.565.

Le vittime del coronavirus nell'arco delle ultime ventiquattro ore sono state 358, in aumento di 27 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 114.612.

Al momento in Italia ci sono 524.417 persone positive al coronavirus, 8.588 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 493.495 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare. Nelle terapie intensive si trovano 3.593 pazienti, 8 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.329, 78 in più di ventiquattro ore fa.

Tra i 9.789 nuovi casi rilevati oggi, la Campania è la regione che ne ha di più con 1.386, seguita da Emilia-Romagna con 1.151, Sicilia con 1.110 e Lazio con 1.057. Sotto mille i nuovi casi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Puglia, Calabria e Sardegna. Sotto cento i nuovi contagi giornalieri nelle province autonome di Trento e Bolzano, così come in Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 190.635 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 5,1%, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto a ieri.