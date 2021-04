A Roma anziana donna scappa da ospedale per tornare a casa dal suo cagnolino

Il barboncino è stato trovato nell'appartamento della donna in buone condizioni ed è stato affidato a Pet in Time, che se ne prenderà cura fino a quando la sua padrona non sarà autorizzata dai medici a lasciare l'ospedale.

Una pattuglia della Polizia Municipale ha trovato presso il Ponte Milvio una donna in pigiama in stato confusionale; indossava al polso un braccialetto ospedaliero, riporta Roma Today.

Gli agenti l'hanno identificata ed hanno ricostruito che la donna aveva lasciato di propria iniziativa l'ospedale presso cui era in cura perchè voleva tornare a casa per prendersi cura del suo barboncino rimasto solo per alcuni giorni dopo il suo ricovero.

La donna è stata riportata nel nosocomio in cui si trovava ricoverata per proseguire le cure, mentre gli agenti, dopo aver contattato il servizio veterinario, hanno affidato il cagnolino, trovato in buone condizioni, all'associazione Pet in Time, che se ne occuperà fino alle dimissioni dall'ospedale della padrona.