Di Maio in visita a Washington, molti i dossier da discutere

Due intensi giorni di incontri previsti per il ministro DI Maio durante la sua visita negli Stati Uniti, pianificati incontri con Blinked e Fauci per discutere di vari argomenti.

In occasione del 160o anniversario delle relazioni Italia-USA, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato oggi negli Stati Uniti per due giorni di incontri. Sarà il primo ministro degli Esteri ad essere ricevuto al dipartimento di Stato americano.

Nel suo post sulla pagina di Facebook, Di Maio ha parlato di "giorni intensi e impegnativi", duranti i quali ha previsto di incontrare Anthony Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), e successivamente anche il Segretario di Stato Antony Blinken.

Tra i dossier che si andranno a discutere, il rafforzamento della partnership tra i due paesi, tema già discusso in precedenza nel cui si vedrebbe l'Italia in un ruolo di spicco in una nuova strategia degli interessi americani all'interno dell'UE e in direzione del Nord Africa e Sahel.

Si discuterà anche della questione libica, del clima, e della cooperazione scientifica per migliorare la campagna vaccinale.