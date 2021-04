De Luca disobbedisce a Figliuolo, dopo over 80 e fragili spazio a operatori turistici

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha avuto oggi una telefonata con il Commissario all’emergenza sanitaria il generale Francesco Figliuolo. Il presidente De Luca ha riferito al generale che in Campania, dopo aver assicurato il vaccino agli over 80 e ai più fragili, non si seguirà l’ordine per fascia di età come previsto.

Questo perché “abbiamo bisogno di tutelare la salute ma anche di dare il pane alla gente”, ha detto De Luca.

priorità assoluta agli ultra ottantenni e ai fragili

lavoreremo anche sui settori economici

Per questo motivo, “”, ma dopo di ciò “perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l’economia italiana sarà morta”, afferma De Luca.

E quindi “siccome abbiamo deciso che dobbiamo privilegiare un comparto importante dell’economia campana che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto, perché altrimenti abbiamo perduto un altro anno turistico, noi procederemo esattamente come abbiamo deciso di fare”.

Il presidente della Regione Campania ha spiegato che sarebbe “difficile reggere un altro anno di paralisi e capisco anche la rabbia degli operatori economici, anche perché spesso in Italia lo Stato non esiste”.

De Luca minaccia la rottura con il governo centrale

La disobbedienza di De Luca potrebbe arrivare fino a prendere “misure clamorose”, se non giungeranno entro aprile i “200 mila vaccini in meno che ci hanno sottratto nei tre mesi che abbiamo alle spalle”.

Non solo, ma De Luca annuncia anche che “intanto non parteciperemo più alle riunioni della conferenza Stato-Regioni, perché non intendiamo più essere presi in giro”.

Per il presidente della Campania “è una vergogna che la Regione con la più alta densità abitativa in Italia abbia meno vaccini di altre Regioni”.

Secondo De Luca “la Campania dovrebbe ricevere il 9,6% di vaccini per la popolazione e ne riceve il 7,2%”.

“È evidente che questo determina un rallentamento nella campagna vaccinale”, conclude De Luca.

In giornata in Campania arriveranno 4 mila dosi del vaccino Pfizer.