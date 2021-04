Vaccino Covid, in settimana arrivano 2,2 milioni di dosi

Entro questa settimana giungeranno in Italia 2 milioni e 200 mila dosi di vaccino contro la Covid-19. Nello specifico, da oggi 12 aprile e fino a mercoledì 14 aprile, è previsto un nuovo carico settimanale del vaccino Pfizer, con un notevole aumento rispetto al programma: circa un milione e mezzo di dosi. A queste fiale si aggiungeranno poi altre 400 mila dosi della società farmaceutica Moderna.

Domani, invece, sono previste in arrivo 360 mila dosi che saranno stoccate nell'hub della Difesa a Pratica di Mare. Di queste dosi, 184.800 riguardano il primo carico di Johnson & Johnson, mentre le altre 175.200 dosi riguardano il vaccino di AstraZeneca.

Le reazioni di Salvini e richiesta sullo Sputnik V

“Aver superato 2 milioni di vaccini in Lombardia nonostante i ritardi nella fornitura e i disastri dell'Europa è motivo di orgoglio”, così ha detto il segretario della Lega Matteo Salvino a seguito della sua visita all'area ex Expo 2015, dove sta sorgendo il Milano Innovativ District.

Salvini ha chiesto a Bruxelles di decidere sul via libera allo Sputnik V “che è usato in 60 Paesi. Mi domando quanto dobbiamo aspettare per un sì o un no. Mi auguro che Ema lo dica in fretta”.

Cambia il piano vaccini

seconda dose

entro il 42° giorno dalla prima

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato un nuovo cambio alla campagna vaccinale . Il primo riguarda il prolungamento dei tempi per quanti devono ricevere la seconda dose del vaccino Pfizer o Moderna. Ora laandrà somministratae non più entro le tre settimane come disposto fino a oggi.

Inoltre, nelle prossime settimane gli over 60 potranno recarsi a fine turno presso i centri vaccinali per lasciarsi somministrare le dosi avanzate di AstraZeneca: non servirà la prenotazione.

Negli ultimi giorni, invece, era stata la struttura commissariale a emettere una circolare con la quale fermava temporaneamente la vaccinazione degli insegnanti, per concentrare le dosi disponibili sulle fasce più a rischio.