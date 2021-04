Vaccino Covid, arrivano 360 mila dosi: anche Johnson & Johnson

In arrivo un nuovo carico di vaccini in Italia e per la prima volta giunge il vaccino Janssen, un monodose che dovrebbe contribuire ad accelerare la campagna vaccinale.

Arrivano domani 13 aprile 360mila dosi di vaccino in Italia, tra cui anche il vaccino Janssen della Johnson & Johnson.

L’arrivo del carico è previsto presso l'hub della Difesa a Pratica di Mare, dove saranno smistate dai militari per essere subito dopo distribuite alle Regioni.

Poco più della metà (circa 184.800 dosi) riguardano il primo lotto del vaccino Johnson & Johnson, mentre altre 175.200 dosi sono di AstraZeneca.

Da oggi, oltre a questi quantitativi, è previsto anche l'arrivo dello slot settimanale di vaccini contro il coronavirus Pfizer.

Quest’ultima di recente ha annunciato che anticiperà di un mese le consegne previste per i prossimi trimestri.

Il piano vaccinale in Italia

Intanto il piano vaccinale in Italia prosegue al ritmo di circa 300 mila dosi al giorno, come ha spiegato questa mattina il ministro della Salute Speranza in una intervista.

Il piano vaccinale è mutato ancora una volta per adeguarsi alla disponibilità delle fiale. La seconda somministrazione di Pfizer e Moderna slitta a 42 giorni, rispetto ai 21 e 28 giorni attuali.

Nelle prossime settimane, poi, gli over 60 potranno recarsi a fine giornata presso gli hub vaccinali e ricevere il vaccino AstaZeneca anche se non prenotati. L’obiettivo è evitare di gettare le dosi di vaccino non utilizzate.

Campagna vaccinale, situazione aggiornata

Sono 13.032.996 le dosi somministrate ad oggi, 12 aprile 2021, con 3.924.664 persone che sono state vaccinate.

Di cui sono 7,65 milioni le dosi somministrate alle donne e 5,35 milioni quelle somministrate agli uomini.