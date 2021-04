Genova, autobus in fiamme in centro, nessun ferito

Attorno alle ore 9 di lunedì 12 aprile, un bus AMT della linea 34 della città di Genova ha preso fuoco in via Assarotti sul tragitto verso piazza Manin. Lo comunica Genova Today.

Il tempestivo intervento dell'autista è stato decisivo per evitare complicazioni. L'uomo ha fatto evacuare il veicolo non appena si è reso conto che qualcosa non andava.

Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che si sono propagate nella parte superiore del mezzo, fortunatamente prima che il bus bruciasse per intero.

Giunta sul posto anche la Polizia Locale per regolamentare la situazione del traffico durante le operazioni di rimozione del veicolo danneggiato. L'autobus è stato rimosso verso le 9:45 e la circolazione è ripresa normalmente.