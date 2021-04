Bollettino di oggi: 15.746 contagi, 331 morti e 15.486 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 15.746 nuovi casi di coronavirus su 253.100 tamponi effettuati, rivela il bollettino del Ministero della Salute.

Fino ad ora sono state somministrate 12.920.208 dosi di vaccini; 3.908.326 persone hanno completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi.

Con i dati odierni dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid ufficialmente registrati sono pari a 3.769.814.

Nell'ultimo giorno a 15.486 persone è stata confermata la guarigione dal Covid (ieri 20.483). Il numero totale dei guariti ha raggiunto 3.122.555.

Le vittime del coronavirus nell'arco delle ultime ventiquattro ore sono state 331, in calo di 13 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 114.254.

Al momento in Italia ci sono 533.005 persone positive al coronavirus, 80 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 502.169 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare.

Nelle terapie intensive si trovano 3.585 pazienti, 3 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.251, 403 in più di ventiquattro ore fa.

La Lombardia rimane la regione italiana più colpita con 2.302 nuovi casi, seguita dalla Campania con 1.854 e il Piemonte con 1.675.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 253.100 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 6,2%, in aumento di 7 punti percentuali rispetto a ieri.