Zingaretti su Sputnik V: deve decidere governo dopo via libera di Ema e Aifa

In precedenza il presidente della Regione Lazio aveva sostenuto relativamente alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus che "più dosi ci sono e meglio è".

Nicola Zingaretti è intervenuto nella trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai3. Tra gli argomenti discussi, c'è stato anche il vaccino russo del Centro Gamaleya "Sputnik V", invocato da molti in Italia sullo sfondo della carenza di dosi di vaccino e dei timori della gente sul siero anti-Covid di AstraZeneca a seguito di alcuni casi di trombosi con esito letale emersi nei soggetti vaccinati.

Il presidente della Regione Lazio ha sostanzialmente ribadito la posizione espressa in precedenza sulla necessità dell'approvazione degli enti regolatori europei e nazionali, aggiungendo che la scelta sull'eventuale acquisto dopo le opportune autorizzazioni spetta a Palazzo Chigi.

"È ovvio che prima di tutto ci vuole l'approvazione dell’Ema e dell’Aifa. Ma se l’Europa e l’Italia dovessero valutare lo Sputnik come un vaccino utile, se Austria e Germania dovessero produrlo, io penso che, per salvare gli essere umani, dovremmo inoculare quei vaccini per salvare le vite. Se Ema e Aifa diranno sì allo Sputnik io credo che il governo italiano dovrà decidere".

Prima ancora Zingaretti aveva annunciato l'inizio di una sperimentazione allo Spallanzani di Roma del vaccino russo del Centro Gamaleya, che sarebbe stato valutato come seconda dose di richiamo per vaccini dello stesso tipo (piattaforma adenovirale, come AstraZeneca) e ne sarebbe stata verificata l'efficacia rispetto alle varianti.