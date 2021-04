Emma Bonino si vaccina con AstraZeneca: "assolutamente necessario vaccinarsi"

Con un post sui social network la senatrice Emma Bonino ha annunciato di essersi vaccinata contro il coronavirus, e di averlo fatto con il vaccino AstraZeneca.

Nel Lazio, dove la senatrice Bonino si è vaccinata, da sabato 10 aprile le vaccinazioni sono state aperte agli anni 62 e 63, attraverso il portale per le prenotazioni online.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio Amato, ha anche affermato che le iscrizioni di questa fascia sono al momento oltre 35 mila.

Mentre la fascia di età della senatrice Bonino, ovvero 72 – 73 anni, è iniziata già lo scorso 15 marzo.

Ho appena fatto il vaccino Astrazeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri.#iomivaccino @crocerossa pic.twitter.com/IwbdKRoS1h — Emma Bonino (@emmabonino) April 10, 2021

La questione riaperture e vaccinazioni

Intanto tiene banco in Italia la questione delle riaperture delle attività economiche, necessarie per riattivare l’economia locale e nazionale. Ma c’è chi come il professore Franco Locatelli chiede che si facciano aperture ben ponderate.

Invece il professore Andrea Crisanti è intervenuto affermando che l’aver riaperto la scuola senza prima vaccinare, è una baggianata. E su questo il professore ha fatto un parallelo con la situazione inglese, dove le scuole sono state aperte dopo aver vaccinato 35 milioni di persone.