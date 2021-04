Bar di Chivasso: 30 multe in un solo giorno, ma non si arrende e resta aperto

A Chivasso un bar “disobbediente” non si arrende nonostante ieri sera abbia totalizzato la ragguardevole cifra di 30 multe, tutte verbalizzate dalle varie pattuglie dei carabinieri e dalla polizia municipale del Comune torinese.

Il titolare del bar va avanti così da settimane, in un vero e proprio braccio di ferro con le forze dell’ordine.

La scorsa settimana, riporta l’edizione torinese del quotidiano La Repubblica, il bar aveva organizzato aperitivi che gli erano costati 32 multe.

“L’aperitivo disobbediente” viene regolarmente annunciato attraverso i social network e raccontato attraverso i video di chi vi partecipa.

La titolare è ora stata denunciata dai carabinieri perché ieri sera sono volate parole forti, ma lei ha ottenuto gli applausi di quanti partecipavano all’aperitivo disobbediente.

Alla barista le forze dell’ordine hanno anche chiesto la sospensione della licenza commerciale alla Prefettura di Torino.

Non è chiaro come ora potrà pagare tutte queste multe, e se anche per esse otterrà la solidarietà, questa volta economica, da parte di chi ha partecipato agli “aperitivi disobbedienti”.