Locatelli chiede aperture meditate ed esprime il suo parere su AstraZeneca

Attenti ad abbassare le misure di contenimento troppo in fretta ora, bisogna farlo in modo ponderato o vanifichiamo tutto il lavoro. Lo dice il professore Franco Locatelli.

Da un punto di vista epidemiologico la situazione in Italia è in miglioramento da tre settimane, spiega il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ma “guai se pensassimo che siamo completamente fuori dal problema”, spiega al Corriere della Sera.

Se commettiamo errori ora, “ci ritroveremmo alla situazione di metà marzo avendo vanificato settimane di sacrifici per l’intero Paese”, afferma Locatelli.

Per quanto riguarda le riaperture, “vanno certamente fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate in funzione dei numeri”, avverte.

Il problema vaccini

Secondo Locatelli ad aver limitato l’esecuzione della campagna vaccinale non è stata l’organizzazione o la logistica, ma “il numero di dosi disponibili inferiori a quelle che erano state pattuite”.

E per quanto riguarda il target delle 500 mila vaccinazioni al giorno, Locatelli dice che “non è un sogno, è una priorità assolutamente raggiungibile se avremo le dosi che sono state previste”.

Sul vaccino AstraZeneca

“Non è vero che si è generata confusione nell’indicare un uso preferenziale delle dosi di AstraZeneca nelle diverse fasi”, afferma Locatelli.

“All’inizio del suo impiego, spiega, pur essendo approvato per tutti i pazienti maggiorenni, i dati disponibili sull’efficacia nelle persone anziane erano limitati e per questa parziale incertezza se ne è consigliato l’uso preferenziale nei soggetti sotto i 55 anni d’età”, ha riferito al quotidiano italiano Locatelli.