Confindustria: turismo ed export i settori più colpiti dalla crisi, incerta risalita dalla voragine

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sottolinea la necessità di porre la "massima attenzione" al settore turistico. Turismo ed esportazioni sono i settori più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia di coronavirus.

Secondo il rapporto di previsione del Centro studi di Confindustria “Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile”, nel 2020 gli arrivi turistici mondiali sono crollati di tre quarti, generando perdite pari al 2% del Pil globale e mettendo a rischio 100 milioni di posti di lavoro.

E l’Italia ha una storica specializzazione turistica: il settore, attraverso i legami con gli altri comparti, vale il 13% del Pil e il 14% dell’occupazione.

Per questo, nel suo intervento alla presentazione del rapporto, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha sollecitato “la massima attenzione” per un settore fondamentale per l'economia italiana e strategico per l'Europa.

Anche le esportazioni italiane hanno registrato un netto calo, nel 2020, pari a -13,8%, e risaliranno dell’11,4% nel 2021 e del 6,8% nel 2022, sostenute dalla ripresa della domanda mondiale.

Il recupero delle vendite di beni italiani è atteso grazie al rimbalzo della domanda Ue e Stati Uniti, mentre i servizi chiuderanno il gap solo alla fine del 2022 perché zavorrati dalla crisi del turismo.

Il settore del turismo 🇮🇹, fondamentale per la nostra economica e strategico per l'🇪🇺, richiede la massima attenzione sul fronte della politica economica per assicurarne la tenuta ed il rilancio. Il #RapportoConfindustria dedica un approfondimento particolare. — Carlo Bonomi (@CarloBonomi_) April 10, 2021

Pil del 2021 a +4,1%, ma con vaccinazione di massa

Complessivamente, il Centro Studi di Confindustria prevede un graduale recupero del Pil italiano, concentrato nella seconda metà di quest’anno, arrivando al +4,1% nel 2021 e al +4,2% nel 2022. Ma questa previsione, si sottolinea, "è condizionata all’avanzamento della vaccinazione di massa in Italia ed Europa: l’ipotesi è che il Covid sia contenuto in modo efficace dai prossimi mesi”.

Il recupero del PIL è condizionato all’avanzamento della #campagnavaccinale di massa in Italia ed UE. Importante anche il contributo delle risorse europee: senza il #NextGenerationEU il recupero del PIL sarebbe minore di 0,7% nel 2021 e di 0,6% nel 2022 #RapportoConfindustria pic.twitter.com/R3kPUXS9ZZ — Confindustria (@Confindustria) April 10, 2021​

​Recupero occupati solo nel 2022

Sul fronte occupazione, nel 2021 il numero di persone occupate è atteso ancora in calo, pari a -1,7%, dopo la flessione limitata al -2,8% nel 2020, ossia 770mila occupati in meno nel quarto trimestre 2020 rispetto a fine 2019.

Solo nel 2022, si sottolinea nel rapporto, "ci sarà spazio anche per un recupero del numero di occupati: +1,4%, pari a +313mila unità.

Ma proprio nel mercato del lavoro la crisi ha accelerato i processi di automazione e digitalizzazione:

l’80% dei datori di lavoro intende rafforzare la digitalizzazione e il lavoro a distanza

il 50% dei datori di lavoro vuole una maggiore automazione del processo produttivo