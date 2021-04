Proteste contro la zona rossa, a Napoli la catena umana "della mutanda" - video

"L'intimo non trasmette il Covid mentre vestiti, scarpe e gioielli sì". Questo uno degli slogan delle commercianti napoletane che sono scese oggi in piazza per protestare contro le chiusure.

In tutta Italia, da Torino a Bari, gli esercenti sono in mobilitazione ma a Napoli la protesta è stata davvero singolare.

Gli imprenditori del settore moda sono esasperati per i divieti in zona rossa che li hanno costretti alle chiusure. Ma i divieti non colpiscono tutti allo stesso modo: chi vende intimo può restare aperto chi vende normali capi di abbigliamento no.

E così le donne titolari di negozi, assieme alle commesse, hanno protestato tenendosi per "la mutanda": un flash mob spiritoso per chiedere al governo di poter alzare le saracinesche e vendere vestiti.

​Il girotondo formato da circa 150 donne (pochissimi gli uomini) è stato apprezzato anche dai clienti che si sono uniti alla "flash mob della mutanda".

Quella dei negozianti non è l'unica categoria a mobilitarsi per le riaperture. A protestare sono pure i lavoratori stagionali e le guide turistiche.

"Siamo stanchi di essere ignorati, vogliamo lavorare con dignità, diritti e sicurezza", chiedono i lavoratori del settore turistico, tra i più penalizzati dalla pandemia, durante una protesta a Ischia.

In tutta Italia, sabato mattina, si sono tenuti i presidi di Flai, Fai e Uila, i sindacati dei lavoratori agricoli per denunciare l’esclusione dai ristori del governo e annunciare una giornata di sciopero nazionale il 30 aprile.