Reddito di cittadinanza a camorristi e ricchi, truffa da 500 milioni nel casertano

Una nuova truffa da 500 milioni di euro è stata portata alla luce dai Carabinieri del Comando provinciale Caserta, durante un'attività di verifica riguardante una platea di 3.300 beneficiari del reddito di cittadinanza residente nel casertano. Il lavoro di indagine ha portato alla scoperta di oltre 100 furbetti del reddito.

I carabinieri hanno denunciato 84 persone che ricevevano il reddito senza averne titolo, mentre altri 18 sono stati segnalati all'Inps per la sospensione del beneficio, avendo perso il diritto perché sorpresi a lavorare in nero o perché destinatari di misure cautelari.

L'attività di indagine compiuta con i controlli incrociati ha permesso di risalire ad numerose e gravi irregolarità nelle procedure di possesso dei requisiti. In particolare alcuni beneficiari dichiaravano residenze fittizie per occultare redditi e patrimoni immobiliari degli altri familiari.

Tra i percettori, inoltre, figurano 5 persone vicine a gruppi camorristi e 52 condannati per reati comuni per in quali è prevista la decadenza del beneficio. Infine sono emerse irregolarità relative alle richieste presentate da stranieri residenti in Italia da meno di dieci anni. I carabinieri hanno provveduto alla sospensione o revoca del beneficio.

Un dossier dell'Osservatorio sul Reddito e la Pensione di cittadinanza diffuso dall'Inps lo scorso novembre rivela che in provincia di Caserta sono oltre 35.500 i percettori del reddito di cittadinanza, più di intere regioni come Emilia Romagna e Veneto.