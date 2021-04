169° anniversario Polizia di Stato, oltre 6 milioni di persone controllate e 23.000 arresti nel 2020

In un anno reso difficile dall'emergenza pandemica, nel 2020 la Polizia di Stato si è assicurata risultati significativi nella lotta alle mafie e in quella al terrorismo di matrice religiosa e non.

In concomitanza con il 169° anniversario dalla sua fondazione, sono stati resi noti i dati dell'attività annuale della Polizia di Stato. Oltre 6 milioni le persone controllate nel corso dell'anno caratterizzato dall'esplosione della pandemia di Covid-19, tra cui si contano anche 23,921 arresti e 121.536 denunc.

Nel complesso sono 4,9 milioni le chiamate ricevute dal 113, per una media di 13.424 al giorno, ossia circa 9 al minuto.

Oggi, per l'occasione, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, deporrà una corona d'alloro al sacrario dei caduti nella Scuola superiore di polizia e successivamente consegnerà la medaglia d'oro conferita nel corso dell'incontro di ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla bandiera.

Lotta alle mafie

Scendendo nel dettaglio, il 2020 è stato per la Polizia italiana un anno molto importante dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata: ben 38 i latitanti che sono finiti agli arresti, tra cui anche uno inserito nell'elenco di massima pericolosità.

Sono invece 849 gli arrestati per associazione di tipo mafioso o reati connessi; non di minore importanza l'impatto economico delle misure, con oltre un migliaio di beni mobili e immobili sequestrati, per un valore di oltre 245 milioni, e oltre 540 confiscati, per un valore di 224 milioni.

Lotta al terrorismo

Per quanto riguarda le indagini sul terrorismo di matrice religiosa, sono 7 le persone arrestate, alle quali vanno ad aggiungersene 59 che sono state allontanate dal territorio della Repubblica italiana per motivi di sicurezza dello Stato.

18 i fermi e 869 le denunce di soggetti assimilabili all'area anarco-inseurrezionalista, ai quali si sommano 17 antagonisti e 14 estremisti di destra.

Rilevante l'attività delle forze dell'ordine sui reati di cyberterrorismo, con oltre 500 attacchi ai sistemi informatici di strutture nazionali rilevati nel corso dell'anno, con 18 arresti.