Truffe su Whatsapp, attenzione al finto regalo di Amazon

Questa truffa si era già diffusa a febbraio, circolando attraverso Whatsapp e creando una catena di Sant'Antonio, e dopo poco più di un mese torna a circolare il messaggio relativo ad un regalo di Amazon per i suoi clienti.

Quest'anno Amazon festeggia 30 anni di attività, e da qui nasce la truffa creata per sfruttare l'occasione dell'anniversario contro i consumatori.

All'interno del messaggio infatti viene detto che, in occasione del 30esimo anniversario, Amazon vuole fare un regalo ai propri clienti.

Come funziona la truffa

Il messaggio invita gli utenti a cliccare su un link nel quale viene simulata la pagina della piattaforma, all'interno della quale ai clienti è richiesto di inserire i propri dati compresi quelli della carta di credito al fine di ricevere il regalo. In questo modo i truffatori ottengono i dati necessari per poter accedere ai conti correnti degli utenti.

© Fotolia / Georgejmclittle Una ragazza usa i servizi di messaggistica istantanea sul proprio smartphone

Consigli per evitare gli imbrogli

I consigli per questa truffa sono in realtà i consigli per evitare qualsiasi truffa sul web. Per evitare di cadere nelle trappole degli hacker, è importante contattare coloro che vi hanno inoltrato il messaggio per avvertirli della truffa, oltre a seguire i consigli di seguito:

non fornire mai i propri dati

non cliccare mai su link presenti in sms e mail

proteggere gli account online con la verifica in due passaggi o autenticazione a due fattori

utilizzare i filtri privacy

non inviare documenti di riconoscimento o altra documentazione attraverso piattaforme social

evitare di archiviare su dispositivo portatile, meglio utilizzare solo il fisso

A marzo, in occasione della Festa della Donna, un'altra truffa circolante su Whatsapp riguardava il marchio sportivo Adidas, che teoricamente avrebbe regalato scarpe agli utenti in occasione della festa.