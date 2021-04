Messina, morto avvocato di 45 anni colpito da emorragia cerebrale dopo vaccinazione con AstraZeneca

La procura di Messina ha avviato un'indagine per verificare il possibile legame causale fra la vaccinazione e la trombosi cerebrale sopraggiunta pochi giorni dopo.

Non ce l'ha fatta Mario Turrisi, avvocato di 45 anni molto conosciuto a Tusa, cittadina siciliana in provincia di Messina. La scorsa notte i medici del Policlinico della città dello Stretto hanno dichiarato la morte cerebrale. Turrisi era stato ricoverato la notte di Pasqua per una trombosi. Pochi giorni prima aveva ricevuto il vaccino anti-covid di AstraZeneca.

diagnosticata una trombosi al seno venoso

Il 45enne finisce in rianimazione, in condizioni disperate, con un'emorragia cerebrale.

L'odissea di Turrisi inizia a una settimana dall'inoculazione del vaccino, avvenuta il 12 marzo, quando l'avvocato inizia ad accusare i primi malori. La situazione precipita domenica 4 aprile e in serata viene ricoverato al Policlinico di Messina. Sottoposto ad una risonanza magnetica gli viene. In base all' ultimo pronunciamento di Ema , può trattarsi di un effetto avverso, benché rarissimo, del vaccino AstraZeneca.

I familiari hanno dato l'assenso per l'espianto degli organi, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

I casi di morte sospetta in Sicilia

Quello di Turrisi è il secondo caso di morte per emorragia cerebrale sopraggiunta dopo la vaccinazione con AstraZeneca che avviene nel Policlinico di Messina. Il 31 marzo è deceduta allo stesso modo Augusta Turiaco, professoressa di Musica di 55 anni, con una trombosi cerebrale 13 giorni dopo la dose di vaccino.

In Sicilia sono diversi i casi di morte sospetta avvenuti nell'ultimo mese: a cominciare dal decesso dell'ispettore di Polizia, Davide Villa e del militare di Augusta, Stefano Paternò, mentre due professoresse di Gela e Palermo sono decedute nei giorni seguenti. Si tratta di Zelia Russo di 37 anni e di Cinzia Pennino di 46 anni.

Il legale della famiglia Turiaco ha chiesto la sospensione del vaccino per le persone di età inferiore a 60 anni.