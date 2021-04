Sicilia, maxiblitz antidroga nel catanese: sequestrati 165 kg di marijuana e hashish

La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato in flagranza tre persone, un moldavo e due italiani, per traffico di sostanze stupefacenti e posto sotto sequestro 165 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascosti in un deposito a Misterbianco, nel catanese.

Il blitz è avvenuto durante un normale controllo di routine, durante il quale i militari delle fiamme gialle hanno notato un furgone entrare a gran velocità in un capannone di Misterbianco, guidato dal moldavo di 41 anni, dove era atteso da altre due persone, un italiano di 48 anni residente a Catania e un 32enne residente a Ragusa.

destinati alle piazze di spaccio

L'atteggiamento sospetto del trio ha fatto scattare i controlli dei finanzieri all'interno del deposito, dove sono stati rinvenuti 153 chilogrammi di marijuana tipo skunk e 12 chilogrammi di hashishdel territorio.

L'arresto dei tre uomini non chiude il lavoro di indagine della Guardia di Finanza che proseguirà per risalire ai più ampi traffici a cui il gruppo è certamente legato e per capire se il magazzino sia solo un deposito occasionale o se si tratta di una vera e propria base di smercio da cui partono i carichi destinati al taglio e alla vendita.