Covid, Figliuolo: "AstraZeneca sicura, da oggi inoculazione per 60-79 anni"

Già nelle scorse settimane il commissario per l'emergenza aveva annunciato il cambio di passo nelle vaccinazioni con l'arrivo di nuove dosi di preparato anti-Covid.

Nel corso della sua visita a Piediripa di Macerata, il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha ribadito l'impegno del governo a raggiungere un ritmo di vaccinazioni di 500.000 somministrazioni giornaliere.

"Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500.000 dosi giornaliere", ha spiegato il commissario.

Figliuolo ha poi auspicato che le recenti indicazioni dell'Agenzia europea del farmaco (EMA), che nella giornata di ieri ha confermato la sicurezza del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, possano finalmente mettere fine alle tante discussioni sorte attorno al preparato sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese.

"Da oggi l'inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, l'Ema ha confermato che è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così", ha concluso Figliuolo.

La circolare ministeriale su AstraZeneca

Nelle scorse ore il Ministero della Salute ha diramato una circolare che di fatto aggiorna le raccomandazioni per quanto riguarda il vaccino di AstraZeneca.

Nel documento vengono ribadite le autorizzazioni all'uso per i soggetti di età superiore ai 18 anni e per coloro che sono in attesa di richiamo dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino.