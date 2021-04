Artista italiano fa causa al governo francese per il danneggiamento delle sue opere d'arte

Dopo due anni Bruno Liberatore potrebbe finalmente ricevere l'indennizzo economico per il danno arrecato alle sue opere d'arte.

Bruno Liberatore, noto scultore italiano, unico ad avere una sala dedicata nell'Ermitage di San Pietroburgo, ha deciso di intentare una causa contro il governo francese per ottenere un risarcimento a seguite del danneggiamento di alcune delle sue opere d'arte.

La vicenda ha inizio nel 2019, quando i Pii Stabilimenti francesi a Roma e Loreto hanno dato avvio ad un'opera di ristrutturazione di uno stabile in via del Vantaggio, dove dal 2009 sono esposte le opere del Liberatore.

Nel corso dei lavori, ben 5 sculture realizzate dall'artista nativo di Penne, hanno subito degli ingenti danni, che non sono mai stati risarciti a dispetto delle numerose diffide inviate da Liberatore.

Le richieste di quest'ultimo, infatti, non sono state accolte dalle autorità francesi, compreso lo stesso presidente Emmanuel Macron.

La causa al governo di Parigi

Così, la vittima ha deciso di rivolgersi al Codacons, in modo tale da poter citare in giudizio l'esecutivo transalpino e ottenere così il tanto agognato indennizzo per i danni subiti.

La stessa associazione dei consumatori ha presentato nelle scorse ore un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo l'apertura di un'inchiesta nei confronti dei Pii Stabilimenti e dell'Ambasciata presso il Vaticano.

L'ipotesi di reato per le quali la Francia potrebbe ora vedersi costretta a rispondere è quella di danneggiamento aggravato di opere d’ arte di rilevante valore.