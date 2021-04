Turismo, isole Covid-free e riaperture dal 2 giugno - Garavaglia

La strategia del governo per rilanciare il turismo nel Paese e salvare la stagione estiva passa per un piano Covid-free per le isole minori sul modello Grecia. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, vuole accelerare per non lasciare l'Italia indietro rispetto agli altri Stati Ue e ipotizza una data per le riaperture nel settore: la festa nazionale del 2 giugno.

Isole Covid-free

"La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione", ha dichiarato alla trasmissione Omnibus rispondendo ad una domanda sulle isole Covid-free. Anche "noi potremmo farlo - prosegue - Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara".

progetto per l'immunizzazione sulle isole

Riaperture

Ilè già stato avviato, in base a quanto rivela il Messaggero. Nei giorni scorsi i sindaci hanno ricevuto una nota del Centro operativo interforze della Difesa che ha avviato una "pianificazione relativa alla predisposizione organizzativa per l’effettuazione della campagna vaccinale a favore della popolazione nelle isole minori", su input del commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo.

Sul piano Estate 2021 "abbiamo bisogno di programmare per essere veloci", sottolinea il ministro. "Ci sono attività - spiega - che si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima possibile".

Altrimenti il rischio è quello di essere superati dagli altri Paesi che hanno già ipotizzato le date di riapertura.

"In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data delle riaperture per noi", la proposta di Garavaglia. Noi stiamo lavorando settore per settore per dare date specifiche - ha sottolineato ancora -. Diamo protocolli seri e le date. C'è un dibattito molto ideologico sulle riaperture, noi non siamo ideologici. C'è anche nei media una posizione ideologica, non c'è il bianco o il nero. Dare solo segnali negativi è sbagliato perché l'economia vive anche di aspettative. Monitoriamo settimana per settimana".

Green Pass

imparare dagli errori

Per lanciare la stagione estiva bisognerà da un lato accelerare sulle vaccinazioni, dall'altrocommessi lo scorso anno. A questo proposito il ministro guarda al cosiddetto "passaporto vaccinale" sul modello sardo.

"Lavoriamo al Green Pass che prevede tre condizioni, il vaccino, avere avuto il covid e il tampone negativo. Non è discriminatorio e da noi esiste già in Sardegna. Pensi che bello se l'anno scorso avessimo dato retta a Solinas in Sardegna. È un modello che sta già prendendo piede, perché ad esempio ci sono già numerosi voli che procedono così", ha affermato.

In un'intervista rilasciata a Sputnik Italia, il ministro aveva specificato che il Green Pass non è un vero e proprio passaporto, ma un certificato che verrà rilasciato a persone vaccinate o negative al test molecolare o guarite dal Covid-19.