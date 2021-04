Rientro a scuola, attacco hacker ad Axios: fuori uso il registro elettronico

Axios, la società che fornisce il servizio di registro elettronico al 40% delle scuole italiane, ha reso noto il malfunzionamento della propria piattaforma a causa di un'attacco hacker che la ha presa di mira.

Stando a quanto riferito dall'azienda, la piena funzionalità del registro elettronico con tutti i suoi servizi sarà ripresa soltanto a partire dalla giornata di domani.

"A seguito dell'attacco subito dalla nostra piattaforma inviamo di seguito le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo", ha scritto Axios sul proprio sito.

Il rientro a scuola

Oggi in Italia è stato il giorno della ripresa delle lezioni in presenza per circa 5,6 milioni di alunni, che hanno abbandonato la didattica a distanza dopo alcune settimane.

Ecco com'è prevista la ripartenza delle scuole, sulla base della suddivisioni in colori delle Regioni italiane: