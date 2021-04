Proteste ristoratori e ambulanti, Lamorgese: "Inammissibili violenze su agenti"

Due poliziotti sono rimasti feriti nel mezzo della manifestazione di ristoratori e ambulanti avvenuta oggi a Montecitorio. Pur riconoscendo che le proteste "sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese" il Ministro dell'Interno ha duramente stigmatizzato l'accaduto.

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante la manifestazione in Piazza Montecitorio", ha dichiarato la Lamorgese, citata dall'Ansa.

Il Ministro comprende che "in questo momento le proteste sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese" ma giudica comunque "inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere la legalità e la sicurezza".

Oggi, 6 aprile, si sono tenute manifestazioni in tutta Italia da parte di ristoratori, ambulanti e commercianti contro le chiusure imposte dal governo.

Particolarmente testa la situazione in Piazza Montecitorio, a Roma, con gli animi che si sono scaldati in seguito al contatto tra commercianti e ristoratori da una parte e polizia in assetto antisommossa dall'altra.

La Polizia ha caricato quando i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine e nell'occasione un funzionario è rimasto ferito.

Nei giorni scorsi in Calabria i ristoratori hanno proclamato autonomamente la zona bianca per le riaperture.