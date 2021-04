Carbonara Day, le tante variazioni sul tema

La pasta alla carbonara è uno dei primi piatti più popolari in Italia e nel mondo. In occasione della giornata che la celebra ti forniamo alcune variazioni sul tema.

La carbonara è più di un piatto: è un vero e proprio simbolo, tanto che ogni 6 aprile si celebra il Carbonara Day.

C'è chi dice che tale ricetta trae la sua origine dalla presenza dei soldati americani in Italia durante la Seconda guerra mondiale e dall'unione tra la loro razione giornaliera di uova e bacon con la pasta nostrana; altri invece ritengono che sia un piatto inventato dai pastori del Centro Italia.

Fatto sta che il piatto di pasta romano a base di uovo e guanciale gode di una popolarità inarrestabile, tanto che su Just Eat si conferma il tipo di pasta più ordinato.

Per molti romani quella della carbonara costituisce una ricetta sacra e inviolabile ma ciò non può impedire di variarla in diverse parti d'Italia e del mondo. A volte, come nel caso dell'americana Smoky Tomato Carbonara ci può addirittura scoppiare il caso.

Le ricette che prevedono il mantenimento del condimento ma cambiano la base del piatto sono: i supplì alla carbonara (riso, parmigiano, pancetta, uovo, mozzarella e pangrattato); l'arancino alla carbonara (riso, guanciale, uovo, pecorino e pepe nero); pizza e pinsa carbonara (mozzarella, uovo, guanciale, pecorino romano e pepe per condire la pinsa o la pizza); Carbonara Burger (manzo, bacon, uovo, cheddar e salsa carbonara).

Tra le varianti più audaci ci sono quella che prevede l'aggiunta dello zafferano in una sorta di mix romano-milanese, il condimento alla carbonara di pesce spada (pesce spada, uovo, pepe nero, pecorino e prezzemolo), la carbonara tartufata e quella veg, che al posto del guanciale prevede zucchine romanesche o carciofi o ancora con i peperoni arrostiti e frullati.

La sperimentazione più estrema di tutte è quella a base di sushi che porta alla gunkan.

Come vedete, ce n'è per tutte le varianti e per tutti i gusti e pazienza se dalle parte di Trastevere e Testaccio qualcuno storcerà il naso...