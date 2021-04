Bollettino di oggi: 7.767 contagi, 421 morti e 21.733 guariti

11.344.180 sono le dosi somministrate finora; 3.509.838 sono le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi, completando così la vaccinazione.

Con i dati odierni dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid ufficialmente registrati sono pari a 3.686.707.

Nell'ultimo giorno a 21.733 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, quasi 12.500 in più di ieri. Il numero totale dei guariti supera il traguardo dei 3 milioni, fermandosi a 3.019.255.

Le vittime del coronavirus nell'arco delle ultime ventiquattro ore sono state 421, in aumento di 125 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 111.747.

Al momento in Italia ci sono 555.705 persone positive al coronavirus, 14.391 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 522.625 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, 15.129 in meno rispetto al giorno prima. Nelle terapie intensive si trovano 3.743 pazienti, 6 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 29.337, 522 in più di ventiquattro ore fa.

Tra i 7.767 nuovi casi rilevati oggi, il Lazio è l'unica regione ad averne sopra mille con 1.120. Il Molise è invece l'unica regione Covid-free con zero nuovi contagi giornalieri.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 112.962 tamponi e il tasso di positività è stato pari al 6,9%, in calo di 3,5 punti percentuali rispetto a ieri.