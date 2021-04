Tornano i Guns N’ Roses in Italia, svelata la data del concerto

I Guns N' Roses programmano il tour estivo europeo e tra le date in calendario c'è anche l'Italia. Prima, però, il tour in America del Nord e in Australia.

Si torna a parlare di concerti dal vivo in Italia e lo si fa per annunciare il nuovo e molto atteso concerto dei Guns N’ Roses in Italia.

La famosa band rock la troveremo allo Stadio San Siro di Milano il 10 luglio 2022, una data unica ma che sicuramente farà il pienone di appassionati del gruppo e anche della musica.

L’ultima loro presenza in Italia risale al 2018, quando parteciparono al Firenze Rocks esibendosi nella seconda giornata. In quella occasione comparvero sul palco durante il concerto dei Foo Fighters mandando in visibilio i presenti.

Tour riprogrammato per il 2022

I Guns N’ Roses su Instagram hanno pubblicato le date dei concerti del loro European Summer tour 2022, una scelta obbligata dalla pandemia che li ha costretti a rimandare di un altro anno il bagno di folla con i fun di tutta Europa.

Al programma sono state aggiunte nuove date e nuovi special guest, tra cui Gary Clark Jr.

I biglietti già venduti restano validi anche per il prossimo anno.

Tra le date previste, il 4 giugno a Lisbona in Portogallo, il 7 giugno a Siviglia in Spagna, l’11 giugno a Solvesborg in Svezia, e poi ancora Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi. Quindi tre date nel Regno Unito dall’1 al 5 luglio e quindi l’8 luglio a Monaco in Germania, prima di giungere in Italia come ultima data del tour europeo.

Confermati per quest’anno il tour dei Guns N’ Roses in America del nord (estate 2021) e in Australia e Nuova Zelanda (novembre 2021).