Brosio-Bassetti, prosegue lo scontro: "Vaccinare mia mamma? Pensi alla sua"

Il giorno prima del compleanno della madre, che potrà spegnere ben 100 candeline sulla torta, Paolo Brosio ha parlato con Adnkronos, proseguendo la polemica iniziata a 'Domenica Live' sulla vaccinazione con il primario del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Ha ribadito di non aver intenzione di far vaccinare contro il coronavirus sua madre, elogiandone le ottime condizioni di salute nonostante l'età.

"Bassetti mi dice di fare il vaccino a mia mamma che domani compie cent'anni? Non ci penso nemmeno! Mia mamma ha cent'anni, ha gli anticorpi più forti di Bassetti e di tutti i virologi italiani. Se avesse gli anticorpi di mia mamma, a quest'ora Bassetti farebbe l'incursore della Marina!", ha detto il giornalista e noto conduttore televisivo.

Brosio ha poi sottolineato come in tempo di pandemia e di proliferazione delle varianti la madre abbia contatti limitati solo con persone che hanno il tampone negativo e venga costantemente controllata qualora presenti simili riconducibili al Covid, che fortunatamente non ha ancora contratto.

"Lei sta bene, ovviamente rispettiamo tutte le misure di sicurezza, in camera sua entrano pochissime persone e chi entra deve avere fatto il tampone ed essere negativo. Lei ha un terrazzo dove va a prendere ogni tanto un po' di sole, e in questo periodo, con tutte queste varianti, non esce. Prende tutti gli integratori naturali, e quando ha qualche piccolo accenno di raffreddore o tosse la sottoponiamo al tampone, glielo facciamo ogni 10-15 giorni, è sempre stata negativa".

Poi Brosio sottolinea come la madre assuma farmaci scrupolosamente secondo le prescrizione dei medici, senza improvvisare cure fai da te, riaccendendo la polemica con Bassetti.

"Noi le somministriamo i farmaci giusti, secondo prescrizione medica di autorevoli luminari. Bassetti non è l'unico medico del mondo...il nostro medico di base ha quattro specializzazioni mediche e viene regolarmente a controllare se la mamma ha sintomi o febbre. Sta benissimo, si cura tempestivamente e non è mai abbandonata".

Brosio ha respinto categoricamente l'etichetta di "no vax", sottolineando come per lavoro abbia fatto molti vaccini. Relativamente al Covid ha spiegato la sua scelta di non vaccinarsi al momento.

"No, non me lo faccio neppure io, perché essendo guarito dal Covid in maniera naturale, senza ventilazione, senza intubazione e con i farmaci normali, non ci penso nemmeno, per ora".

Parlando della sua esperienza di malato, Brosio ha voluto dire quello che secondo lui gli ha permesso di guarire senza complicazioni.

"Io sono stato ricoverato 18-20 giorni all'istituto clinico Casal Palocco, ho imparato i farmaci che servono per curarsi e so che devono essere somministrati al momento giusto, con tempestività".

Infine ha commentato la gestione della pandemia in Italia, con un attacco velato ai virologi.

"Abbiamo avuto decine e decine di migliaia di morti attribuiti al Covid dall'inizio della pandemia, l'economia va a rotoli, e siamo tutti chiusi in casa in zona rossa, però abbiamo avuto un esodo di massa alle Baleari perché lì si poteva andare. Le nostre spiagge deserte, ma perché in Spagna non c'è il Covid? Qui non c'è nessun sostegno alle imprese, moriamo di fame e di virus, e questo significa che c'è qualcosa che non va in questa strategia. La classe politica farebbe bene a riesaminare le decisioni di questi virologi che passano ore ed ore al giorno in televisione".