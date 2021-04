AstraZeneca, Ema: forse c’è nesso tra vaccino e casi di trombosi rare

AstraZeneca potrebbe essere non più somministrato ad alcune categorie di persone. Donne sotto i 60 anni rappresentano il maggior numero di trombosi venose post vaccinazione.

Giovedì Ema, l’Autorità per il farmaco europea, potrebbe optare per una stretta sulla somministrazione del vaccino AstraZeneca.

All’Ema è stato costituito un gruppo di specialisti apposito composto da ematologi, neurologi ed epidemiologi, che stanno analizzando i casi sin qui riportati da tutta Europa.

Ma si va verso l’affermazione che il nesso tra vaccinazione AstraZeneca e trombosi rare esiste, anche se al momento non è chiaro alla scienza quale sia.

Quel che al momento risulta dalla farmacosorveglianza dei vari Paesi europei, è la segnalazione di reazioni avverse gravi in una popolazione tendenzialmente sotto i 60 anni e prevalentemente di sesso femminile (80% dei casi).

Tendenzialmente i casi riguardano persone con meno di 50 anni, ma si segnalano casi fino all’età di 63 anni.

Chi non ha aspettato l’Ema

Alcuni Paesi europei hanno così deciso sospensioni totali o parziali del vaccino AstraZeneca, senza attender che l’Ema si pronunci giovedì.

I Paesi Bassi lo hanno sospeso per tutti, mentre la Francia lo inocula solo a persone con più di 55 anni, mentre la Slovenia valuta la sospensione sopra i 60 anni, ed ancora la Norvegia lo ha sospeso fino al 15 aprile insieme alla Danimarca, mentre la Germania lo ha sospeso sotto i 60 anni.

E l’Italia cosa farà?

Questo pomeriggio è prevista una riunione straordinaria tra Aifa (l’Autorità italiana dei farmaci) e il Ministero della Salute per capire la situazione.

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha già riferito che l’Ema potrebbe limitarne l’uso a certe categorie: “È possibile, per maggiore precauzione, che l’Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca”, lo riporta il Corriere della Sera.

L’Aifa e il ministero, però, non intendono sospendere, perché vogliono attendere il pronunciamento dell’Ema di giovedì.

AstraZeneca in Italia

Il vaccino AstraZeneca era stato inizialmente consigliato fino all’età di 60 anni, e per questo motivo l’Italia lo aveva riservato agli insegnanti e alle forze armate, la cui età anagrafica tende di essere relativamente bassa.

Alla luce dei dati forniti dal Regno Unito e anche dagli altri paesi come la Germania, dove i casi rari di trombosi della vena sinusale hanno riguardato persone sotto i 60 anni, lo stop di AstraZeneca in Italia comporterebbe lo stop alla somministrazione del vaccino in queste categorie.

Problema AstraZeneca o vaccini a vettore virale?

Quel che ora si dovrà comprendere è se il problema riguarda solo AstraZeneca, dal momento che tali casi non sono stati riportati anche per gli altri vaccini, o se si tratti di un problema più genericamente dovuto ai vaccini basati su vettore virale, come riporta Il Messaggero.

In questa seconda ipotesi, anche il vaccino a dose unica Janssen (Johnson & Johnson) potrebbe rientrare.