Venditori ambulanti in protesta: "Fateci riaprire!"

Bloccata l'autostrada Napoli-Caserta dagli ambulanti in protesta per le misure varate dal Governo della chiusura delle attività per la prevenzione del coronavirus. Proteste in tutta Italia.

Protesta dei venditori ambulanti su tutto il territorio italiano, da Imperia, Milano, Foggia e in Campagna, per protestare contro le misure del Dpcm governativo che prevede la continuata chiusura delle attività fino a data da definirsi.

"Siamo gli unici ancora chiusi. È giusto che riaprano le scuole, e molti negozi non sono mai stati chiusi: noi chi siamo? I nemici sociali?", è stata la protesta dei manifestanti, il cui settore è stato definito "allo stremo".

Causato un blocco stradale di 1 km sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Caserta, con forti disagi alla circolazione, specialmente in direzione di Roma.

Ora sulla Napoli Caserta ....Non si può rimanere in Zona rossa a vita ..con contagi zero. C è disperazione e Fame. E chi di dovere ora deve capire. pic.twitter.com/9u52rvFESf — Giulio (@Giulio29375125) April 6, 2021

​Alle manifestazioni, oltre agli ambulanti, hanno preso parte anche altri lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive, come ristoratori e lavoratori e proprietari di palestre e centri fitness.

Secondo quanto stabilito dal Dpcm in vigore, la continuata chiusura di attività non essenziali, e il fermo del servizio al tavolo per i punti di ristorazione continuerà almeno fino al 20 aprile, data per la quale le regioni hanno fatto appello per valutare un alleggerimento delle restrizioni per poter riprendere con le attività, visti i preoccupanti dati sulla disoccupazione, dove si contano ben 945 mila posti di lavoro persi dall'inizio della pandemia.