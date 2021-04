Controlli di Pasqua, 207 mila persone controllate di cui 38 denunciate

Controlli in Italia nei giorni di Pasqua, decine di migliaia le persone controllate e alcune migliaia sono state sanzionate. In 38 hanno violato la quarantena e sono stati denunciati.

Il Ministero dell’Interno ha appena reso noti i risultati dei controlli effettuati sull’intero territorio nazionale nel weekend di Pasqua.

Le forze di polizia sul totale hanno effettuato 230 mila controlli tra sabato 3 e domenica 4 aprile, controllando 207.300 persone e verificando 25.220 attività ed esercizi commerciali.

In totale sono state sanzionate 5.048 persone per divieti sugli spostamenti, mentre 38 persone sono state denunciate per violazione della quarantena.

​Tra gli esercizi commerciali controllati, 171 sono stati sanzionati, mentre a 57 è stato applicato un provvedimento di chiusura dell’attività commerciale.

I controlli di domenica 4 aprile

Per quanto riguarda la sola domenica di Pasqua, le persone controllate sono state 96.098, di cui 2.405 sono state sanzionate e 26 sono state denunciate.

Tra le 10.423 attività commerciali controllate, 83 titolari sono stati sanzionati e 23 sono stati i provvedimenti di chiusura.

I controlli di sabato 3 aprile

Sabato 3 aprile le forze di polizia dispiegate sul territorio nazionale hanno controllato 11.202 persone, ne hanno sanzionate 2.643 e 12 sono quelle denunciate.

Tra le 14.797 attività commerciali ed esercizi commerciali controllati, 88 i titolari sanzionati e 34 le chiusure di attività imposte dalle forze dell’ordine.

Domani sapremo i dati sui controlli effettuati nella giornata odierna del 5 aprile.