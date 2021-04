Bollettino di oggi: 10.680 contagi, 296 morti e 9.323 guariti

11.156.326 sono le dosi somministrate finora nel Paese; 3.463.295 persone hanno ricevuto entrambe le dosi, completando così la vaccinazione.

Con i nuovi contagi rilevati oggi, il totale dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 3.678.944.

Nell'ultimo giorno 9.323 persone sono guarite dal Covid, oltre 4mila in meno di ieri. Totalmente le guarigioni salgono a 2.997.522.

Il coronavirus si è portato via 296 vite nell'arco delle ultime ventiquattro ore, un calo che avviene per il terzo giorno consecutivo, con 30 vittime in meno di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i decessi per Covid sono stati 111.326.

Al momento nel Paese ci sono 570.096 persone positive al coronavirus, 1.071 in più rispetto ad un giorno fa. Tra queste 537.574 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, 674 in più di ieri. Nelle terapie intensive si trovano 3.737 pazienti, 34 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.785, 353 in più di ventiquattro ore fa.

SEGUE