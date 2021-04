Minacce al ministro Speranza, indagate 4 persone

Quattro persone indagate per "minaccia aggravata" al ministro della Sanità italiano Robero Speranza.

Quattro persone sono state arrestate per minacce al ministro della Sanità italiano Roberto Speranza. Secondo quanto comunicato si tratta di numerose minacce di estrema gravità realizzate via e-mail con l'utilizzo di server ubicati in Paesi extra-europei. Si comunica che minacce sono state inviate tra ottobre 2020 e gennaio 2021

Le indagini sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma. I militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione nei confronti di 4 cittadini italiani.

Si tratta di quattro italiani, di età compresa tra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, cagliaritano, varesotto ed ennese. Alcuni dei quattro con precedenti di polizia. Attualmente i quattro sono indagati per minaccia aggravata.