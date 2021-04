Diplomatici russi espulsi partiti da Roma Fiumicino

I diplomatici russi dichiarati personae non gratae in Italia sono partiti alla volta di Mosca dall'aeroporto Fiumicino di Roma, lo riporta l'agenzia Nova.

L'agenzia, citando fonti proprie, ha specificato che i due espulsi, l’impiegato dell’ufficio dell’addetto militare dell’ambasciata russa Dmitrij Ostroukhov e Aleksej Nemudrov, capo dell’ufficio militare a Roma, sono stati imbarcati come passeggeri sul volo SU2403 della compagnia di bandiera russa Aeroflot, diretto all'aeroporto moscovita di Sheremyetevo.

Il volo di linea è decollato da Roma Fiumicino alle 12.20 con arrivo previsto a Mosca alle 17:00 locali

Martedì, i carabinieri del Ros hanno fatto scattare le manette per i due uomini, che sarebbero accusati di spionaggio e rivelazione di segreto.

Si tratta di un ufficiale della Marina militare italiana Walter Biot e del funzionario dell'Ufficio dell'Addetto militare presso l'ambasciata della Russia a Roma, Dmitrij Ostroukhov.

L'operazione è stata eseguita durante un incontro segreto tra i due in seguito al passaggio di documentazione classificata da parte dell'ufficiale italiano in cambio di una somma di denaro.

Il cittadino russo ha evitato l'arresto in quanto aveva lo status diplomatico mentre Biot risulta essere sotto custodia.

L'espulsione dei due cittadini russi

Roma ha dichiarato Ostroukhov e Nemudrov personae non gratae e ha disposto l'espulsione immediata dei due funzionari dell'Ufficio dell'Addetto militare presso l'ambasciata della Russia a Roma.

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha definito l'accaduto come "un atto ostile di estrema gravità" e ha affermato che la situazione mette in pericolo la sicurezza non solo dell'Italia ma dell'intera Alleanza atlantica. Di Maio ha aggiunto che l'accaduto avrà conseguenze.

L'ambasciata russa a Roma ha confermato l'arresto dell'ufficio dell'addetto militare e ha auspicato che la situazione non abbia effetti negativi sulle relazioni tra l'Italia e la Russia. Il ministero degli Esteri russo ha espresso rammarico per l'espulsione dei due funzionari, aggiungendo che possibili misure a riguardo potrebbero essere annunciate prossimamente.