Turismo: si registrano i primi sold out, Garavaglia annuncia il green pass per l'estate

La primavera è appena iniziata, ma in Italia gli albergatori hanno già dato il via ai preparativi per la stagione estiva.

Gli italiani cominciano a prepararsi all'estate, nella speranza che le riaperture tanto attese possano arrivare il prima possibile e che si possa tornare a spostarsi in tranquillità e sicurezza.

Stando a quanto riferito dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per la bella stagione sarà approvato un documento speciale europeo, il cosiddetto green pass, che avrà lo scopo non semplice di rendere i viaggi e le villeggiature a prova di Covid.

"L'intenzione dei ministri del Turismo europeo è di far partire il green pass, che noi chiamiamo lasciapassare, prima dell'estate: c'è una forte accelerazione su questo", ha annunciato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a Olbia per l'inaugurazione del centro per test sul Covid all'aeroporto Costa Smeralda.

Il documento prevede che il possessore possa inserire tre tipi di dati, come spiegato dal titolare del dicastero:

"O si è vaccinati o non lo si è ma si è avuto il Covid e si è guariti, oppure ci si sottopone a un tampone e se è negativo si può viaggiare", ha concluso il ministro.

Nei giorni scorsi Garavaglia aveva richiesto l'uso di tutti gli strumenti possibili per fare in modo che il settore turistico possa ripartire.

Tutto esaurito in diverse Regioni

Intanto in Italia sono già stati registrati i primi sold out per i mesi più caldi, con Regioni quali Emilia-Romagna e Toscana che in questo senso guidano la fila, sebbene le prenotazioni siano arrivate per periodi ben specifici.

Tanta incertezza, comunque, da parte degli albergatori, che avranno bisogno di risposte e di certezze al più presto possibile per poter avviare l'organizzazione della stagione estiva e partire con le assunzioni di nuovo personale.